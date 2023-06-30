Буданов: ВСУ выйдут на границы 1991 года, Сделаем все возможное, чтобы успеть в этому году

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные Силы Украины сделают все возможное, чтобы выйти на границы 1991 года в 2023 году. Об этом он сообщил в интервью изданию War Zone.

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По его словам, наступление ВСУ продолжается, у них есть определенные успехи, но о каких-то результатах говорить рано.

"Наша позиция неизменна в том, что мы все равно дойдем до административных границ Украины по состоянию на 1991 год. Так что мы сделаем все возможное, чтобы сделать это в этом году", — заявил Буданов.

В ответ на вопрос, есть ли гарантии, что Украина сможет вернуть все территории в 2023 году, начальник ГУР ответил: "В таких вопросах только Бог может дать такие гарантии".

Он отметил, что не обеспокоен тем, что США якобы могут прекратить военную помощь Украине, если наступление не будет таким успешным.

"Меня это не беспокоит. Потому что я уверен, что Украина добьется определенного успеха в этой контрнаступательной операции", — резюмировал разведчик.

22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.

В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления.

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