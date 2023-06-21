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Буданов: Ядерного удару не буде, ідіотів там не так багато, за всієї моєї неприязні до РФ

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21.06.2023, 11:13
Буданов: Ядерного удару не буде, ідіотів там не так багато, за всієї моєї неприязні до РФ - Фото
Кирило Буданов (Фото: ГУР)

Начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевнив, що Росія не завдаватиме ядерного удару по Україні. Про це він повідомив у коментарі журналу The Economist.

За його словами, дев'ять років війни Росії проти України дали йому можливість оцінювати ризики загрози застосування ядерної зброї Кремлем.

"Як керівник розвідки я прямо кажу, що цього не станеться. При всій моїй неприязні до РФ, ідіотів у керівництві там не так багато", — сказав Буданов.

Він зазначив, що мир неможливий без стратегічної поразки Росії та переформатування влади у ній.

"Або всі вийдуть із війни одночасно, або одна сторона програє, а інша виграє. Інших варіантів немає", — резюмував розвідник.

Раніше журналісти видання Reuters процитували президента США Джо Байдена, який заявив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї Путіним є реальною.

  • 25 березня 2023 року російський диктатор Путін заявив, що має намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Своє рішення він пояснив тим, що Велика Британія заявила про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном.
  • 14 червня білоруський диктатор Лукашенко розповів російській пропагандистці, буцімто на території Білорусі вже з'явилась російська ядерна зброя. За словами диктатора, ця зброя "втричі" потужніша за бомби, використані США для бомбардування Хіросіми та Нагасакі у Другій світовій війні.
  • 21 лютого Путін заявив, що РФ "призупиняє" свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння і готується до проведення випробувань ядерної зброї.

Читайте також: "Це призведе до краху Путіна". У Буданова висловились щодо слів Байдена про ядерну зброю РФ 

Дмитро Гриниченко
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