Буданов: Ядерного удара не будет, идиотов там не так много. При всей моей неприязни к РФ
21.06.2023, 11:13
Кирилл Буданов (Фото: ГУР)
Начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заверил, что Россия не станет наносить ядерный удар по Украине. Об этом он сообщил в комментарии журналу The Economist.
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По его словам, девять лет войны России против Украины дали ему возможность оценивать риски угрозы применения ядерного оружия Кремлем.
"Как руководитель разведки я прямо говорю, что этого не произойдет. При всей моей неприязни к РФ, идиотов в руководстве там не так много", — сказал Буданов.
Он отметил, что мир невозможен без стратегического поражения России и переформатирования власти в ней.
"Или все выйдут из войны одновременно, или одна сторона проигрывает, а другая выиграет. Других вариантов нет", — резюмировал разведчик.
Ранее журналисты издания Reuters процитировали президента США Джо Байдена, который заявил, что угроза применения тактического ядерного оружия Путиным реальна.
- 25 марта 2023 года российский диктатор Путин заявил, что намерен разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Свое решение он объяснил тем, что Великобритания заявила о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.
- 14 июня беларуский диктатор Лукашенко рассказал российской пропагандистке, что на территории Беларуси уже появилось российское ядерное оружие. По словам диктатора, это оружие "втрое" мощнее бомб, использованных США для бомбардировки Хиросимы и Нагасаки во Второй мировой войне.
- 21 февраля 2023 года Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.
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