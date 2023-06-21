Буданов: Ядерного удара не будет, идиотов там не так много. При всей моей неприязни к РФ

Начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заверил, что Россия не станет наносить ядерный удар по Украине. Об этом он сообщил в комментарии журналу The Economist.

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По его словам, девять лет войны России против Украины дали ему возможность оценивать риски угрозы применения ядерного оружия Кремлем.

"Как руководитель разведки я прямо говорю, что этого не произойдет. При всей моей неприязни к РФ, идиотов в руководстве там не так много", — сказал Буданов.

Он отметил, что мир невозможен без стратегического поражения России и переформатирования власти в ней.

"Или все выйдут из войны одновременно, или одна сторона проигрывает, а другая выиграет. Других вариантов нет", — резюмировал разведчик.

Ранее журналисты издания Reuters процитировали президента США Джо Байдена, который заявил, что угроза применения тактического ядерного оружия Путиным реальна.

25 марта 2023 года российский диктатор Путин заявил, что намерен разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Свое решение он объяснил тем, что Великобритания заявила о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

14 июня беларуский диктатор Лукашенко рассказал российской пропагандистке, что на территории Беларуси уже появилось российское ядерное оружие. По словам диктатора, это оружие "втрое" мощнее бомб, использованных США для бомбардировки Хиросимы и Нагасаки во Второй мировой войне.

21 февраля 2023 года Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.

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