Буде план "А". Радник Байдена впевнений, що Конгрес США схвалить пакет допомоги Україні

Джейк Салліван та Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван впевнений, що пакет допомоги на $60 млрд буде розблокований. Про це посадовець повідомив на пресконференції з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком у Києві 20 березня, передає Суспільне.

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"Я впевнений, що ми зможемо отримати сильну двопартійну підтримку під час голосування Палати представників за допомогу Україні. Тому я не думаю, що ми маємо сьогодні говорити про план "Б", – сказав Салліван.

Посадовець не уточнив терміни, коли це відбудеться, але зазначив, що президент США Джо Байден працює "кожного дня" над тим, щоб проштовхнути цей пакет у Палаті представників.

Радник американського президента нагадав, що лише минулого тижня США оголосили про пакет допомоги Україні на $300 млн, в який увійшли боєприпаси, засоби протиповітряної оборони та інше озброєння.

З вересня 2023 року Конгрес США не може дійти згоди щодо бюджету на 2024 рік. Зокрема, немає консенсусу і в питанні фінансової підтримки України.

22 лютого 2024-го Зеленський заявив, що американський Конгрес має схвалити подальшу допомогу Україні, інакше "дедалі більше наших героїчних хлопців буде у лікарнях".

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

14 березня повідомлялося, що спікер Палати представників Джонсон заявив сенаторам-республіканцям, що готовий розробити свій варіант законопроєкту про допомогу Україні. Передбачається, що він матиме вигляд кредиту або лендлізу.

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