Будет план "А". Советник Байдена уверен, что Конгресс США одобрит пакет помощи Украине

Джейк Салливан и Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уверен, что пакет помощи на $60 млрд будет разблокирован. Об этом чиновник сообщил на пресс-конференции с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком в Киеве 20 марта, передает Суспильне.

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"Я уверен, что мы сможем получить сильную двухпартийную поддержку при голосовании Палаты представителей за помощь Украине. Поэтому я не думаю, что мы должны сегодня говорить о плане "Б", – сказал Салливан.

Чиновник не уточнил сроки, когда это произойдет, но отметил, что президент США Джо Байден работает "каждый день" над тем, чтобы протолкнуть этот пакет в Палате представителей.

Советник американского президента напомнил, что только на прошлой неделе США объявили о пакете помощи Украине на $300 млн, в который вошли боеприпасы, средства противовоздушной обороны и другое вооружение.

С сентября 2023 года Конгресс США не может прийти к согласию по бюджету на 2024 год. В частности, нет консенсуса и по вопросу финансовой поддержки Украины.

22 февраля 2024 года Зеленский заявил, что американский Конгресс должен одобрить дальнейшую помощь Украине, иначе "все больше наших героических ребят будет в больницах".

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

14 марта сообщалось, что спикер Палаты представителей Джонсон заявил сенаторам-республиканцам, что готов разработать свой вариант законопроекта о помощи Украине. Предполагается, что он будет выглядеть как кредит или ленд-лиз.

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