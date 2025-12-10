Чалий заявив про ідеологічний конфлікт між Європою та США
Між Європою та Сполученими Штатами вже існує ідеологічний конфлікт, за яким може настати політичний, вважає колишній посол України в США Валерій Чалий. Таку думку він висловив у інтерв’ю LIGA.net.
Дипломат припустив, що Україна не тільки може втратити "посередника США", а "ми можемо отримати конфлікт Європа – США".
"Це ми бачимо на наших очах. Конфлікт спочатку ідеологічний, який вже є. Потім більш політичний конфлікт. І куди це буде штовхати США? Ну напривеликий жаль це буде штовхати США в переговори з Росією стосовно питань, які взагалі не про війну", – сказав Чалий.
На його думку, Штати та РФ у такому випадку вестимуть перемовини про Арктику, ядерну зброю тощо. Чалий стверджує, що президент США Дональд Трамп може "вийти таким способом".
"Але чи є це найбільшою загрозою для нас? Якщо раніше я сам говорив, що треба тримати максимально Трампа в цьому процесі, особисто його. Я тепер так не скажу. Зараз треба працювати не з Трампом. Він сказав, що буде робити. Вже все ясно. Він не буде на нашому боці й все далі-далі віддаляється", – наголосив дипломат.
Він акцентував, що американський президент не тисне на Росію.
- 5 грудня повідомлялося, що в оновленій стратегії Штатів найголовнішим інтересом у Європі Вашингтон вважає припинення бойових дій у війні Росії проти України. Водночас РФ у ній не називається агресором.
- У розборі Bloomberg йдеться, що нова стратегія Трампа критикує союзників, а не ворогів США. Зокрема, у ній не згадується про КНДР та Венесуелу.
