Чалий заявив про ідеологічний конфлікт між Європою та США

Валерій Чалий (Скриншот з відео LIGA.net)

Між Європою та Сполученими Штатами вже існує ідеологічний конфлікт, за яким може настати політичний, вважає колишній посол України в США Валерій Чалий. Таку думку він висловив у інтерв’ю LIGA.net.

Дипломат припустив, що Україна не тільки може втратити "посередника США", а "ми можемо отримати конфлікт Європа – США".

"Це ми бачимо на наших очах. Конфлікт спочатку ідеологічний, який вже є. Потім більш політичний конфлікт. І куди це буде штовхати США? Ну напривеликий жаль це буде штовхати США в переговори з Росією стосовно питань, які взагалі не про війну", – сказав Чалий.

На його думку, Штати та РФ у такому випадку вестимуть перемовини про Арктику, ядерну зброю тощо. Чалий стверджує, що президент США Дональд Трамп може "вийти таким способом".

"Але чи є це найбільшою загрозою для нас? Якщо раніше я сам говорив, що треба тримати максимально Трампа в цьому процесі, особисто його. Я тепер так не скажу. Зараз треба працювати не з Трампом. Він сказав, що буде робити. Вже все ясно. Він не буде на нашому боці й все далі-далі віддаляється", – наголосив дипломат.

Він акцентував, що американський президент не тисне на Росію.