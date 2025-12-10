Чалый заявил об идеологическом конфликте между Европой и США

Валерий Чалый (Скриншот из видео LIGA.net)

Между Европой и Соединенными Штатами уже существует идеологический конфликт, за которым может наступить политический, считает бывший посол Украины в США Валерий Чалый. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.

Дипломат предположил, что Украина не только может потерять "посредника США", а "мы можем получить конфликт Европа – США".

"Это мы видим на наших глазах. Конфликт сначала идеологический, который уже есть. Затем более политический конфликт. И куда это будет толкать США? Ну к большому сожалению это будет толкать США в переговоры с Россией по вопросам, которые вообще не о войне", – сказал Чалый.

По его мнению, Штаты и РФ в таком случае будут вести переговоры об Арктике, ядерном оружии и так далее. Чалый утверждает, что президент США Дональд Трамп может "выйти таким образом".

"Но является ли это самой большой угрозой для нас? Если раньше я сам говорил, что надо держать максимально Трампа в этом процессе, лично его. Я теперь так не скажу. Сейчас надо работать не с Трампом. Он сказал, что будет делать. Уже все ясно. Он не будет на нашей стороне и все дальше-дальше отдаляется", – подчеркнул дипломат.

Он акцентировал, что американский президент не давит на Россию.