Чалый заявил об идеологическом конфликте между Европой и США
Между Европой и Соединенными Штатами уже существует идеологический конфликт, за которым может наступить политический, считает бывший посол Украины в США Валерий Чалый. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.
Дипломат предположил, что Украина не только может потерять "посредника США", а "мы можем получить конфликт Европа – США".
"Это мы видим на наших глазах. Конфликт сначала идеологический, который уже есть. Затем более политический конфликт. И куда это будет толкать США? Ну к большому сожалению это будет толкать США в переговоры с Россией по вопросам, которые вообще не о войне", – сказал Чалый.
По его мнению, Штаты и РФ в таком случае будут вести переговоры об Арктике, ядерном оружии и так далее. Чалый утверждает, что президент США Дональд Трамп может "выйти таким образом".
"Но является ли это самой большой угрозой для нас? Если раньше я сам говорил, что надо держать максимально Трампа в этом процессе, лично его. Я теперь так не скажу. Сейчас надо работать не с Трампом. Он сказал, что будет делать. Уже все ясно. Он не будет на нашей стороне и все дальше-дальше отдаляется", – подчеркнул дипломат.
Он акцентировал, что американский президент не давит на Россию.
- 5 декабря сообщалось, что в обновленной стратегии Штатов главным интересом в Европе Вашингтон считает прекращение боевых действий в войне России против Украины. При этом РФ в ней не называется агрессором.
- В разборе Bloomberg говорится, что новая стратегия Трампа критикует союзников, а не врагов США. В частности, в ней не упоминается о КНДР и Венесуэле.
