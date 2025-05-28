Чехія відправила Україні сотні дронів зі штучним інтелектом

Дрон (Фото: Unsplash)

Чеська компанія LPP holding розробила та виготовляє безпілотники, керовані штучним інтелектом. Сотні таких дронів уже відправили до України. Про це повідомив співвласник компаніїРадім Петраш на оборонній виставці IDET у Брно, пише ČTK.

Компанія почала постачати в Україну дрони під назвою MTS зі штучним інтелектом минулої осені. Їхня перевага полягає в тому, що вони не приймають і не передають жодних сигналів.

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"Спочатку оператор завантажує ціль місії на дрон. Потім штучний інтелект працює для навігації, коли він має візуальний контакт, порівнюючи те, що бачить під собою, з картою і таким чином визначає своє місцеперебування. Тож у шумному середовищі, де GPS не працює, дрон не загубиться і зможе виконати місію", – сказав Петраш.

Він зазначив, що відгуки українських солдатів дуже позитивні.

"Кажуть, ми перші, хто доводить, що щось на кшталт візуальної навігації може працювати", – сказав Петраш.

За словами Петраша, компанія постачила в Україну сотні дронів зі штучним інтелектом, виробляючи близько сотні їх на місяць. Мета – виробляти 20 дронів на день.

"Ми забезпечуємо повний виробничий процес системи MTS власними потужностями – тобто програмування електроніки, складання всього дрона, розробка ударних головок, розробка застосунків та програмного забезпечення – це наша робота", – сказав Петраш.

Компанія розробила три дрони, мозком та пілотом яких є штучний інтелект:

← Найменший MTS05 – це тактичний безпілотник, розрахований на дальність польоту в кілька десятків кілометрів.

← Більший MTS25 з двигуном внутрішнього згоряння може пролетіти сотні кілометрів.

← Найбільший MTS40 з ще потужнішим силовим агрегатом може нести боєголовку вагою до 12 кілограмів.

Довідка LPP holding as – це чеський технологічний холдинг. Група компаній, що об'єднує досвід у розробці, виробництві та інтеграції у військовому та цивільному секторах. Холдингові компанії здійснюють діяльність переважно в таких секторах, як авіація, наземні системи, штучний інтелект, машинобудування та залізниці. LPP holding as – це чеський технологічний холдинг. Група компаній, що об'єднує досвід у розробці, виробництві та інтеграції у військовому та цивільному секторах. Холдингові компанії здійснюють діяльність переважно в таких секторах, як авіація, наземні системи, штучний інтелект, машинобудування та залізниці.