Чехія відправила Україні сотні дронів зі штучним інтелектом
Чеська компанія LPP holding розробила та виготовляє безпілотники, керовані штучним інтелектом. Сотні таких дронів уже відправили до України. Про це повідомив співвласник компаніїРадім Петраш на оборонній виставці IDET у Брно, пише ČTK.
Компанія почала постачати в Україну дрони під назвою MTS зі штучним інтелектом минулої осені. Їхня перевага полягає в тому, що вони не приймають і не передають жодних сигналів.
"Спочатку оператор завантажує ціль місії на дрон. Потім штучний інтелект працює для навігації, коли він має візуальний контакт, порівнюючи те, що бачить під собою, з картою і таким чином визначає своє місцеперебування. Тож у шумному середовищі, де GPS не працює, дрон не загубиться і зможе виконати місію", – сказав Петраш.
Він зазначив, що відгуки українських солдатів дуже позитивні.
"Кажуть, ми перші, хто доводить, що щось на кшталт візуальної навігації може працювати", – сказав Петраш.
За словами Петраша, компанія постачила в Україну сотні дронів зі штучним інтелектом, виробляючи близько сотні їх на місяць. Мета – виробляти 20 дронів на день.
"Ми забезпечуємо повний виробничий процес системи MTS власними потужностями – тобто програмування електроніки, складання всього дрона, розробка ударних головок, розробка застосунків та програмного забезпечення – це наша робота", – сказав Петраш.
Компанія розробила три дрони, мозком та пілотом яких є штучний інтелект:
← Найменший MTS05 – це тактичний безпілотник, розрахований на дальність польоту в кілька десятків кілометрів.
← Більший MTS25 з двигуном внутрішнього згоряння може пролетіти сотні кілометрів.
← Найбільший MTS40 з ще потужнішим силовим агрегатом може нести боєголовку вагою до 12 кілограмів.
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