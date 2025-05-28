Чехия отправила Украине сотни дронов с искусственным интеллектом

Дрон (Фото: Unsplash)

Чешская компания LPP holding разработала и производит беспилотники, управляемые искусственным интеллектом. Сотни таких дронов уже отправили в Украину. Об этом сообщил совладелец компании Радим Петраш на оборонной выставке IDET в Брно, пишет ČTK.

Компания начала поставлять в Украину дроны под названием MTS с искусственным интеллектом прошлой осенью. Их преимущество в том, что они не принимают и не передают никаких сигналов.

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"Сначала оператор загружает цель миссии на дрон. Затем искусственный интеллект работает для навигации, когда он имеет визуальный контакт, сравнивая то, что видит под собой, с картой и таким образом определяет свое местонахождение. Поэтому в шумной среде, где GPS не работает, дрон не потеряется и сможет выполнить миссию", – сказал Петраш.

Он отметил, что отзывы украинских солдат очень положительные.

"Говорят, мы первые, кто доказывает, что что-то вроде визуальной навигации может работать", – сказал Петраш.

По словам Петраша, компания поставила в Украину сотни дронов с искусственным интеллектом, производя около сотни из них в месяц. Цель – производить 20 дронов в день.

"Мы обеспечиваем полный производственный процесс системы MTS собственными мощностями – то есть программирование электроники, сборка всего дрона, разработка ударных головок, разработка приложений и программного обеспечения – это наша работа", – сказал Петраш.

Компания разработала три дрона, мозгом и пилотом которых является искусственный интеллект:

← Самый маленький MTS05 – это тактический беспилотник, рассчитанный на дальность полета в несколько десятков километров.

← Большой MTS25 с двигателем внутреннего сгорания может пролететь сотни километров.

← Самый большой MTS40 с еще более мощным силовым агрегатом может нести боеголовку весом до 12 килограммов.

Справка LPP holding as – это чешский технологический холдинг. Это группа компаний, объединяющая опыт в разработке, производстве и интеграции в военном и гражданском секторах. Холдинговые компании осуществляют деятельность преимущественно в таких секторах как авиация, наземные системы, искусственный интеллект, машиностроение и железные дороги. LPP holding as – это чешский технологический холдинг. Это группа компаний, объединяющая опыт в разработке, производстве и интеграции в военном и гражданском секторах. Холдинговые компании осуществляют деятельность преимущественно в таких секторах как авиация, наземные системы, искусственный интеллект, машиностроение и железные дороги.