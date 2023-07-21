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Що далі, то менше шансів вижити у Чорноморського флоту РФ – Міноборони

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 21:02
Що далі, то менше шансів вижити у Чорноморського флоту РФ – Міноборони - Фото
Володимир Гаврилов (Фото - Міноборони)

Чим більше затягуватиметься війна, тим менше шансів для російського Чорноморського флоту вижити. Про це сказав заступник міністра оборони Володимир Гаврилов, повідомляє Military Media Center.

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Гаврилов прокоментував заяву Міноборони, що з 21 липня всі судна, які прямують у Чорному морі в напрямку морських портів РФ і тимчасово окупованих Росією українських морських портів, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі військового призначення, "з усіма відповідними ризиками".

Гаврилов сказав, що можливості України зробити ці ризики реальними зараз набагато більше, ніж на початку війни, і вони будуть ще більшими.

За його словами, наявні можливості дозволять Україні "загнати весь цей Чорноморський флот ближче туди до Туапсе, Новоросійська і не давати їм рухатися в зоні Криму".

"Наші спроможності не обмежуються тільки системами типу "Нептун". Є ще інші системи. Ми набагато сильніші в цьому питанні, ніж були рік тому. І просуваємося в цьому напрямку ще далі", – сказав він.

Гаврилов заявив, що "чим довше війна затягуватиметься, тим менше шансів для російського Чорноморського флоту вижити в найближчій перспективі" завдяки "технологічним рішенням, які у нас закриватимуть цю тему".

Росія заявила, що з 20 липня вважатиме "залученими до конфлікту" країни, судна яких йдуть у порти України.

20 липня Україна відповіла дзеркальною заявою.

Сергій Бережний
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війначорне мореволодимир гаврилов
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