Через новий скандал Україна порадила Угорщині не коментувати написи на ліфтах – в чому причина

Мер Мукачева повідомив, що у місті "всі будинки та під'їзди облазили", але не знайшли провокативних заяв про угорців та Орбана

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

В угорських медіа поширилася інформація, нібито у під'їздах Мукачева з'явились образливі написи стосовно угорців та прем'єр-міністра їх країни Віктора Орбана. Ці дані вже спростував міський голова Андрій Балога, а речник української дипломатії Георгій Тихий зіронізував над ситуацією.

"Будапешт заявляє про нову антиугорську провокацію – нібито хтось розмалював під’їзд образами на адресу Орбана та угорців. Навіть фото виклали, але без адреси", – написав мер Мукачева.

Він попросив угорську владу "пожаліти наших комунальників та правоохоронців" й надати точну адресу, де ці написи з'явились.

"Бо вони в таку спеку вже всі будинки та під’їзди в Мукачеві облазили, у кожну шпарину залізли – все безрезультатно. Розуміємо, що у вас вибори й, можливо, інших "робочих" тем немає. Але зовсім недобре, щоб ці написи побачили наші діти. Та й загалом – у нас люди охайні й не дуже люблять, коли в їхніх під’їздах з’являється нецензурщина", – заявив Балога.

Скриншот з Facebook Андрія Балоги

Тим часом речник Міністерства закордонних справ Тихий відреагував на допис угорського політика, глави фракції керівної партії Фідес у парламенті Мате Кочиша, який теж поширив ці фото.

"Не коментуйте написи на ліфтах і не шукайте ворога в Україні!" – йдеться у відповіді-мемі від Тихого.

Коллаж: Facebook МЗС України