Из-за нового скандала Украина посоветовала Венгрии не комментировать надписи на лифтах

Мэр Мукачево сообщил, что в городе "все дома и подъезды облазили", но не нашли провокационных заявлений о венграх и Орбане

Георгий Тихий (Фото: МИД)

В венгерских медиа распространилась информация, якобы в подъездах Мукачево появились оскорбительные надписи в отношении венгров и премьер-министра их страны Виктора Орбана. Эти данные уже опроверг городской голова Андрей Балога, а спикер украинской дипломатии Георгий Тихий сыронизировал над ситуацией.

"Будапешт заявляет о новой антивенгерской провокации – якобы кто-то разрисовал подъезд оскорблениями в адрес Орбана и венгров. Даже фото выложили, но без адреса", – написал мэр Мукачево.

Он попросил венгерские власти "пожалеть наших коммунальщиков и правоохранителей" и предоставить точный адрес, где эти надписи появились.

"Потому что они в такую жару уже все дома и подъезды в Мукачево облазили, в каждую щель залезли – все безрезультатно. Понимаем, что у вас выборы и, возможно, других "рабочих" тем нет. Но совсем нехорошо, чтобы эти надписи увидели наши дети. Да и вообще – у нас люди опрятные и не очень любят, когда в их подъездах появляется нецензурщина", – заявил Балога.

Скриншот из Facebook Андрея Балоги

Между тем спикер Министерства иностранных дел Тихий отреагировал на сообщение венгерского политика, главы фракции правящей партии Фидес в парламенте Мате Кочиша, который тоже распространил эти фото.

"Не комментируйте надписи на лифтах и не ищите врага в Украине!" – говорится в ответе-меме от Тихого.

Коллаж: Facebook МИД Украины