Червінському присудили домашній арешт у справі про спробу заволодіння $100 000
Шевченківський районний суд Києва присудив колишньому розвіднику Роману Червінському запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у справі, за якою його підозрюють у спробі заволодіти $100 000 бізнесмена. Про це повідомило Суспільне.
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Прокурори просили про цілодобовий домашній арешт: "Ризики, які не існували до моменту виходу з-під варти [за іншою справою] Романа Червінського, вони на цей час існують".
Адвокати Червінського заявили, що будуть подавати апеляцію.
Сторона захисту просила обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання – аргументували, що Червінський має пройти медогляд та є чинним військовим.
За словами адвокатів, у такому випадку є нонсенсом щоразу звертатися до прокурора.
У 2023 році Офіс генпрокурора опублікував відео та повідомив про вручення підозри чоловіку, який, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби, намагався заволодіти $100 000 бізнесмена. Тоді співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив, що йдеться про Червінського.
Ексрозвідник та його адвокат під час суду стверджували, що відео, яке виклали в інтернет, було записане незаконно – і воно порізане та сфальсифіковане.
Червінський та захист підтвердили, що на відео колишній розвідник, проте заявили, що запис порізаний, монтований і в ньому викривлено зміст.
Адвокати заявляють, що запис зробив провокатор: той спочатку спровокував розмови, а потім віддав відео до Служби безпеки України. Загалом захист наполягає: цю справу підійняли зараз через політичне переслідування Червінського.
Під час засідання був присутній п'ятий президент Петро Порошенко, який хотів взяти Червінського на поруки. Він же раніше вніс за ексрозвідника 9 млн грн застави за іншою справою.
Про таке ж бажання заявили ще двоє нардепок від Євросолідарності Ірина Геращенко та Вікторія Сюмар, а також колишній політичний в'язень Володимир Балух.
- 23 липня 2022 року росіяни випустили 13 ракет по Кропивницькому. Тоді окупанти атакували "Канатове" та залізничний об'єкт.
- 21 квітня 2023 року Червінському оголосили про підозру за статтею про перевищення службових повноважень. За цією справою йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
- 24 квітня правоохоронці затримали Червінського на Тернопільщині, а наступного дня суд заарештував його.
- 15 липня 2024 року Кропивницький апеляційний суд ухвалив рішення, що Червінського випустять під заставу в понад 9 млн грн. Наступного дня Порошенко повідомив, що вніс кошти.
- 17 липня Червінського випустили з-під варти.
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