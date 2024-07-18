Червінському присудили домашній арешт у справі про спробу заволодіння $100 000

Напередодні ексрозвідник вийшов із СІЗО під заставу у справі про удар по аеродрому "Канатове"

Роман Червінський (Фото: Facebook Неллі Спіріна)

Шевченківський районний суд Києва присудив колишньому розвіднику Роману Червінському запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у справі, за якою його підозрюють у спробі заволодіти $100 000 бізнесмена. Про це повідомило Суспільне.

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Прокурори просили про цілодобовий домашній арешт: "Ризики, які не існували до моменту виходу з-під варти [за іншою справою] Романа Червінського, вони на цей час існують".

Адвокати Червінського заявили, що будуть подавати апеляцію.

Сторона захисту просила обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання – аргументували, що Червінський має пройти медогляд та є чинним військовим.

За словами адвокатів, у такому випадку є нонсенсом щоразу звертатися до прокурора.

У 2023 році Офіс генпрокурора опублікував відео та повідомив про вручення підозри чоловіку, який, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби, намагався заволодіти $100 000 бізнесмена. Тоді співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив, що йдеться про Червінського.

Ексрозвідник та його адвокат під час суду стверджували, що відео, яке виклали в інтернет, було записане незаконно – і воно порізане та сфальсифіковане.

Червінський та захист підтвердили, що на відео колишній розвідник, проте заявили, що запис порізаний, монтований і в ньому викривлено зміст.

Адвокати заявляють, що запис зробив провокатор: той спочатку спровокував розмови, а потім віддав відео до Служби безпеки України. Загалом захист наполягає: цю справу підійняли зараз через політичне переслідування Червінського.

Під час засідання був присутній п'ятий президент Петро Порошенко, який хотів взяти Червінського на поруки. Він же раніше вніс за ексрозвідника 9 млн грн застави за іншою справою.

Про таке ж бажання заявили ще двоє нардепок від Євросолідарності Ірина Геращенко та Вікторія Сюмар, а також колишній політичний в'язень Володимир Балух.

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