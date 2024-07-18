Червинскому присудили домашний арест по делу о попытке завладения $100 000

Накануне экс-разведчик вышел из СИЗО под залог по делу об ударе по аэродрому "Канатово"

Роман Червинский (Фото: Facebook Нелли Спирина)

Шевченковский районный суд Киева присудил бывшему разведчику Роману Червинскому меру пресечения в виде домашнего ареста по делу, в котором его подозревают в попытке завладеть $100 000 бизнесмена. Об этом сообщило Суспильне.

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Прокуроры просили о круглосуточном домашнем аресте: "Риски, которые не существовали до момента выхода из-под стражи [по другому делу] Романа Червинского, они в настоящее время существуют".

Адвокаты Червинского заявили, что будут подавать апелляцию.

Сторона защиты просила избрать меру пресечения в виде личного обязательства – аргументировали, что Червинский должен пройти медосмотр и является действующим военным.

По словам адвокатов, в таком случае является нонсенсом каждый раз обращаться к прокурору.

В 2023 году Офис генпрокурора опубликовал видео и сообщил о вручении подозрения мужчине, который, выдавая себя за должностное лицо Государственной фискальной службы, пытался завладеть $100 000 бизнесмена. Тогда собеседник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что речь идет о Червинском.

Экс-разведчик и его адвокат во время суда утверждали, что выложенное в интернет видео было записано незаконно – и оно порезано и сфальсифицировано.

Червинский и защита подтвердили, что на видео бывший разведчик, однако заявили, что запись порезана, смонтирована и в ней искажено содержание.

Адвокаты заявляют, что запись сделал провокатор: тот сначала спровоцировал разговоры, а затем отдал видео в Службу безопасности Украины. В целом защита настаивает: это дело подняли сейчас из-за политического преследования Червинского.

Во время заседания присутствовал пятый президент Петр Порошенко, который хотел взять Червинского на поруки. Он же ранее внес за экс-разведчика 9 млн грн залога по другому делу.

О таком же желании заявили еще два нардепа от Евросолидарности Ирина Геращенко и Виктория Сюмар, а также бывший политический заключенный Владимир Балух.

23 июля 2022 года россияне выпустили 13 ракет по Кропивницкому. Тогда оккупанты атаковали "Канатово" и железнодорожный объект.

21 апреля 2023 года Червинскому объявили о подозрении по статье о превышении служебных полномочий. По этому делу ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

24 апреля правоохранители задержали Червинского в Тернопольской области, а на следующий день суд арестовал его.

15 июля 2024 года Кропивницкий апелляционный суд принял решение, что Червинского выпустят под залог более чем в 9 млн грн. На следующий день Порошенко сообщил, что внес средства.

17 июля Червинского выпустили из-под стражи.

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