Чеський збройовий гігант розраховує у 2025-му виробити 150 000 снарядів калібрів НАТО в Україні

У чеській CSG розповіли про співпрацю з Українською бронетехнікою щодо боєприпасів зразка Північноатлантичного Альянсу

САУ Archer (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

Чеська оборонна компанія Czechoslovak Group (CSG) за 2025 рік планує виготовити в Україні півтори сотні тисяч боєприпасів двох калібрів НАТО у кооперації з конструкторським підприємством "Українська бронетехніка". Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив Ян Гамачек, директор із зовнішніх зв'язків CSG.

Журналістка запитала щодо участі компанії у ліцензійному виробництві великокаліберних боєприпасів в Україні у співробітництві з Українською бронетехнікою з жовтня 2025-го.

За словами Гамачека, запланована виробнича потужність у межах цього співробітництва на цей рік становить 150 000 боєприпасів.

З них 100 000 – це 155 міліметрові снаряди (основний калібр артилерії НАТО. – Ред.), і ще 50 000 – 105-мм боєприпаси, пояснив представник CSG.

Він додав, що зараз рівень локалізації виробництва досягає 50% – головним чином йдеться про корпуси снарядів та фінальне складання боєприпасів.

"Ми надаємо ключові компоненти, як-от підривники та порохові заряди. Мета – збільшити цю локалізацію до 80%", – підсумував він.