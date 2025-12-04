Чеський збройовий гігант розраховує у 2025-му виробити 150 000 снарядів калібрів НАТО в Україні
Чеська оборонна компанія Czechoslovak Group (CSG) за 2025 рік планує виготовити в Україні півтори сотні тисяч боєприпасів двох калібрів НАТО у кооперації з конструкторським підприємством "Українська бронетехніка". Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив Ян Гамачек, директор із зовнішніх зв'язків CSG.
Журналістка запитала щодо участі компанії у ліцензійному виробництві великокаліберних боєприпасів в Україні у співробітництві з Українською бронетехнікою з жовтня 2025-го.
За словами Гамачека, запланована виробнича потужність у межах цього співробітництва на цей рік становить 150 000 боєприпасів.
З них 100 000 – це 155 міліметрові снаряди (основний калібр артилерії НАТО. – Ред.), і ще 50 000 – 105-мм боєприпаси, пояснив представник CSG.
Він додав, що зараз рівень локалізації виробництва досягає 50% – головним чином йдеться про корпуси снарядів та фінальне складання боєприпасів.
"Ми надаємо ключові компоненти, як-от підривники та порохові заряди. Мета – збільшити цю локалізацію до 80%", – підсумував він.
- Артилерія калібрів НАТО застосовується українськими захисниками.
- Також Гамачек розповів, що за "чеською ініціативою", у межах якої партнери закуповують снаряди для України, Київ отримав декілька мільйонів боєприпасів на мільярди євро.
- Представник компанії завив, що ця ініціатива є вигідною і для Чехії, що також зрозуміє і новий уряд країни.
