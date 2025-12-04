Чешский оружейный гигант рассчитывает в 2025-м произвести 150 000 снарядов калибров НАТО в Украине
Чешская оборонная компания Czechoslovak Group (CSG) за 2025 год планирует изготовить в Украине полторы сотни тысяч боеприпасов двух калибров НАТО в кооперации с конструкторским предприятием "Украинская бронетехника". Об этом в интервью LIGA.net заявил Ян Гамачек, директор по внешним связям CSG.
Журналистка спросила об участии компании в лицензионном производстве крупнокалиберных боеприпасов в Украине в кооперации с Украинской бронетехникой с октября 2025-го.
По словам Гамачека, запланированная производственная мощность в рамках этого сотрудничества на этот год составляет 150 000 боеприпасов.
Из них 100 000 – это 155 миллиметровые снаряды (основной калибр артиллерии НАТО. – Ред.), и еще 50 000 – 105-мм боеприпасы, пояснил представитель CSG.
Он добавил, что сейчас уровень локализации производства достигает 50% – главным образом речь идет о корпусах снарядов и финальной сборке боеприпасов.
"Мы предоставляем ключевые компоненты, такие как подрывники и пороховые заряды. Цель – увеличить эту локализацию до 80%", – подытожил он.
- Артиллерия калибров НАТО применяется и украинскими защитниками.
- Также Гамачек рассказал, что по "чешской инициативе", в рамках которой партнеры закупают снаряды для Украины, Киев получил несколько миллионов боеприпасов на миллиарды евро.
- Представитель компании завил, что эта инициатива является выгодной и для Чехии, что также поймет и новое правительство страны.
