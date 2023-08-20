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Чотири головних новини України та світу на 19:00 20 серпня

Этот материал также доступен на русском
20.08.2023, 19:00
Чотири головних новини України та світу на 19:00 20 серпня - Фото
F-16 (Фото - Міноборони Данії)

1. Вночі вокзал Курська атакував безпілотник. Загорівся дах, п'ятеро поранених – відео. В ніч проти 20 серпня залізничний вокзал у російському Курську атакував безпілотник, внаслідок чого на даху будівлі виникла пожежа (детальніше).

2. Резніков анонсував черговий Рамштайн: коли відбудеться та ключові питання. Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю журналістці Андріані Кучер анонсував новий Рамштайн. Попередньо, він відбудеться з 17 до 24 вересня у форматі офлайн (детальніше).

3. "Проривна домовленість". F-16 будуть в українському небі: щонайменше 42 винищувачі. Сьогодні, 20 серпня, президент Володимир Зеленський під час візиту до Нідерландів оголосив про "проривну домовленість" – Україна отримає літаки F-16 (детальніше).

4. Міноборони Данії офіційно підтвердило, що подарує Україні винищувачі F-16. Данія та Нідерланди передадуть Україні винищувачі F-16. Після відповідної заяви у Нідерландах про це 20 серпня також офіційно оголосило Міністерство оборони Данії (детальніше).

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