Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 20 августа

1. Ночью вокзал Курска атаковал беспилотник. Загорелась крыша, пятеро раненых – видео. В ночь на 20 августа железнодорожный вокзал в российском Курске атаковал беспилотник, в результате чего на крыше здания возник пожар (подробнее).

2. Резников анонсировал очередной Рамштайн: когда состоится и ключевые вопросы. Министр обороны Алексей Резников в интервью журналистке Андриане Кучер анонсировал новый Рамштайн. Предварительно, он состоится с 17 по 24 сентября в формате офлайн (подробнее).



3. "Прорывная договоренность". F-16 будут в украинском небе: как минимум 42 истребителя. Сегодня, 20 августа, президент Владимир Зеленский во время визита в Нидерланды объявил о "прорывной договоренности" – Украина получит самолеты F-16 (подробнее).



4. Минобороны Дании официально подтвердило, что подарит Украине истребители F-16. Дания и Нидерланды передадут Украине истребители F-16. После соответствующего заявления в Нидерландах об этом 20 августа также официально объявило Министерство обороны Дании (подробнее).



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