Чотири головні новини України та світу на 21:00 14 вересня

Обмін полоненими (Фото: Telegram-канал Зеленського)

1.Україна повернула ще 103 військових з російського полону. Серед них 23 "азовці" – фото. Україна повернула з російського полону 103 військових, це другий обмін за два дні. Про це 14 вересня повідомив президент Володимир Зеленський (детальніше).

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2. Росіяни вдарили по агропідприємству в Запорізькій області: вбили трьох працівників. У суботу, 14 вересня, росіяни завдали ударів по одному із підприємств Запорізької області, унаслідок обстрілу є загиблі. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров (детальніше).

3. "Розумів, як складно". Зеленський поділився деталями розмови з Трампом два місяці тому. Президент Володимир Зеленський поділився подробицями розмови з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, яка відбулася два місяці тому. В інтерв'ю CNN він розповів, що республіканський політик тоді проявляв велику підтримку і "розумів, як складно вижити під час війни" (детальніше).

4. Столтенберг: НАТО мало озброїти Україну, щоб не допустити великого вторгнення Росії. Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Альянс міг зробити більше, аби запобігти повномасштабному вторгненню Росії в Україну. Про це він заявив в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung (детальніше).

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