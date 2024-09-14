Четыре главных новости Украины и мира на 21:00 14 сентября

Украина вернула из плена более 100 военных, россияне убили людей в Запорожской области, Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом

Обмен пленными (Фото: Telegram-канал Зеленского)

1. Украина вернула еще 103 военных из российского плена. Среди них 23 "азовца" - фото. Украина вернула из российского плена 103 военных, это второй обмен за два дня. Об этом 14 сентября сообщил президент Владимир Зеленский (подробнее).

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2. Россияне ударили по агропредприятию в Запорожской области: убили троих работников. В субботу, 14 сентября, россияне нанесли удары по одному из предприятий Запорожской области, в результате обстрелов есть погибшие. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров (подробнее).

3. "Понимал, как сложно". Зеленский поделился деталями разговора с Трампом два месяца назад. Президент Владимир Зеленский поделился подробностями разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, который состоялся два месяца назад. В интервью CNN он рассказал, что республиканский политик тогда проявлял большую поддержку и "понимал, как сложно выжить во время войны" (подробнее).

4. Столтенберг: НАТО должно было вооружить Украину, чтобы не допустить большого вторжения России. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Альянс мог сделать больше, чтобы предотвратить полномасштабное вторжение России в Украину. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (подробнее).

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