Чотири головні новини України та світу на 21:00 21 липня
- Вночі Росія била ракетами та 39 "шахедами": ППО збила 35 із них. У ніч проти 21 липня Росія атакувала п'ятьма ракетами та 39 ударними дронами: Силам оборони вдалося збити 35 "шахедів", повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Завдяки активній протидії, дві ворожі керовані авіаційні ракети Х-59/69 не досягли своїх цілей, зазначили військові (детальніше).
- Для підготовки до наступальних дій РФ перекинула підрозділи на північ Харківщини – ЗСУ. Росіяни перекинули додаткові штурмові групи, зокрема з морпіхів Тихоокеанського флоту до населеного пункту Глибоке на півночі Харківщини, щоб підготуватися до наступальних дій. Також відбуваються перегрупування та ротації загарбників у районі Вовчанська. Про це в коментарі для LIGA.net розповів речник угруповання "Хортиця" Назар Волошин (детальніше).
- Обрив канатної дороги у Києві. Прокуратура раніше намагалася не допустити створення атракціону. Розпочато кримінальне провадження за фактом загибелі людини на канатній дорозі через річку Дніпро у Києві. У 2021-2022 роках суди трьох інстанцій відмовили задовольнити позов прокуратури, аби скасувати створення цього атракціону компанією без досвіду. Міська влада не згодна з позицією відомства (детальніше).
- Знесення історичної садиби Зеленських: прокуратура відкрила справу. Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо знесення садиби Зеленських у Києві. У січні на садибу в межах кримінального провадження був накладений арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження. У зв’язку з арештом будівлі, усі роботи мали бути зупинені (детальніше).
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