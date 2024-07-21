Четыре главные новости Украины и мира на 21:00 21 июля
- Ночью Россия била ракетами и 39 "шахедами": ПВО сбила 35 из них. В ночь на 21 июля Россия атаковала пятью ракетами и 39 ударными дронами: Силам обороны удалось сбить 35 "шахедов", сообщили в Воздушных силах ВСУ. Благодаря активному противодействию, две вражеские управляемые авиационные ракеты Х-59/69 не достигли своих целей, отметили военные (подробнее).
- Для подготовки к наступательным действиям РФ перебросила подразделения на север Харьковщины – ВСУ. Россияне перебросили дополнительные штурмовые группы, в том числе морпехов Тихоокеанского флота к населенному пункту Глубокое на севере Харьковской области, чтобы подготовиться к наступательным действиям. Также проходят перегруппировка и ротация захватчиков в районе Волчанска. Об этом в комментарии для LIGA.net рассказал спикер группировки "Хортица" Назар Волошин (подробнее).
- Обрыв канатной дороги в Киеве. Прокуратура раньше пыталась не допустить создания аттракциона. Возбуждено уголовное производство по факту гибели человека на канатной дороге через реку Днепр в Киеве. В 2021-2022 годах суды трех инстанций отказали удовлетворить иск прокуратуры, чтобы отменить создание этого аттракциона компанией без опыта. Городские власти не согласны с позицией ведомства (подробнее).
- Снос исторической усадьбы Зеленских: прокуратура открыла дело. Офис генерального прокурора начал уголовное производство по сносу усадьбы Зеленских в Киеве. В январе на усадьбу в рамках уголовного производства был наложен арест с запретом на пользование, распоряжение и отчуждение. В связи с арестом здания, все работы должны были остановиться (подробнее).
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