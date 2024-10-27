Чотири головні новини України та світу на 21:00 27 жовтня
Саломе Зурабішвілі (Ілюстративне фото: RADEK PIETRUSZKA / EPA)
  1. Єрмак: Переговори з РФ щодо кордонів 1991-го будуть після повернення на позиції до 24 лютого 2022-го. Для початку переговорів із Росією потрібно повернення лінії розмежування до повномасштабного вторгнення – і після цього Україна говоритиме про те, як повернутися до кордонів 1991 року. Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
  2. "Тотальна фальсифікація виборів". Президентка Грузії закликала людей вийти на протест. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала результати парламентських виборів у країні "тотально сфальсифікованими", заявила про спецоперацію РФ та закликала людей вийти на протест у понеділок, 28 жовтня.
  3. Прем'єр Грузії заявив, що уряд затвердять попри незгоду опозиціїПрем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд країни буде затверджено попри відмову опозиції визнавати результати парламентських виборів, які відбулися напередодні.
  4. Росія атакувала 80 дронами: сили ППО збили 41 безпілотник. У ніч проти 27 жовтня росіяни атакували українські регіони 80 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили половину з них. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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