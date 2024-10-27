Чотири головні новини України та світу на 21:00 27 жовтня
- Єрмак: Переговори з РФ щодо кордонів 1991-го будуть після повернення на позиції до 24 лютого 2022-го. Для початку переговорів із Росією потрібно повернення лінії розмежування до повномасштабного вторгнення – і після цього Україна говоритиме про те, як повернутися до кордонів 1991 року. Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
- "Тотальна фальсифікація виборів". Президентка Грузії закликала людей вийти на протест. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала результати парламентських виборів у країні "тотально сфальсифікованими", заявила про спецоперацію РФ та закликала людей вийти на протест у понеділок, 28 жовтня.
- Прем'єр Грузії заявив, що уряд затвердять попри незгоду опозиції. Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд країни буде затверджено попри відмову опозиції визнавати результати парламентських виборів, які відбулися напередодні.
- Росія атакувала 80 дронами: сили ППО збили 41 безпілотник. У ніч проти 27 жовтня росіяни атакували українські регіони 80 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили половину з них. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
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