Четыре главные новости Украины и мира на 21:00 27 октября
- Ермак: Переговоры с РФ по границам 1991-го будут по возвращении на позиции до 24 февраля 2022-го. Для начала переговоров с Россией требуется возвращение линии разграничения до полномасштабного вторжения – и после этого Украина будет говорить о том, как вернуться к границам 1991 года. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
- "Тотальная фальсификация выборов". Президент Грузии призвала людей выйти на протест. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала результаты парламентских выборов в стране "тотально сфальсифицированными", заявила о спецоперации РФ и призвала людей выйти на протест в понедельник, 28 октября.
- Премьер Грузии заявил, что правительство будет утверждено вопреки несогласию оппозиции. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство страны будет утверждено несмотря на отказ оппозиции признавать результаты состоявшихся накануне парламентских выборов.
- Россия атаковала 80 дронами: силы ПВО сбили 41 беспилотник. В ночь на 27 октября россияне атаковали украинские регионы 80 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили половину из них. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
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