Чотири головні новини України та світу на 21:00 28 липня
- Генштаб підтвердив удар по нафтобазі в Курській області Росії – відео. У ніч проти 28 липня Сили оборони завдали удару по нафтобазі в Курській області РФ, повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України. Йдеться про нафтобазу "Польова" в Курському районі. Її уразили силами й засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони (детальніше).
- Зеленський запросив Трампа до України: Може приїхати та переконатися на власні очі. Президент Володимир Зеленський повідомив, що запросив Дональда Трампа відвідати Україну під час телефонної розмови 20 липня. Якщо американський політик хоче дізнатися щось про Україну – він може приїхати й "переконатися на власні очі" або запитати главу держави, заявив Зеленський (детальніше).
- Президент Фінляндії про "Оленью": Треба звикнути до війни, Україна використає все для перемоги. Президент Фінляндії Александр Стубб прокоментував удар по російському військовому аеродрому "Оленья" поряд із його країною. Фінам потрібно звикнути, що неподалік від їх кордонів йде війна – і Україна використовуватиме всі засоби для перемоги (детальніше).
- Росіяни за тиждень випустили 700 КАБів та 100 "шахедів". Зеленський показав наслідки атак. Протягом тижня росіяни випустили по Україні близько 800 керованих авіаційних бомб та ударних безпілотників типу "шахед", повідомив президент Зеленський і показав наслідки російських атак (детальніше).
Читайте також головні тексти дня:
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
Революція 5.0. Роботи стали частиною нашого життя – як нам співіснувати
Українська музика тижня: ДК Енергетик, vioria, Максим Тощо
Казкова Каппадокія: гід інопланетними пейзажами, польотами на повітряних кулях та підземними містами