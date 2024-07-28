Четыре главные новости Украины и мира на 21:00 28 июля
- Генштаб подтвердил удар по нефтебазе в Курской области России – видео. В ночь на 28 июля Силы обороны нанесли удар по нефтебазе в Курской области РФ, сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Речь идет о нефтебазе "Полевая" в Курском районе. Ее поразили силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны (подробнее).
- Зеленский пригласил Трампа в Украину: Может приехать и убедиться своими глазами. Президент Владимир Зеленский сообщил, что пригласил Дональда Трампа посетить Украину во время телефонного разговора 20 июля. Если американский политик хочет узнать что-нибудь об Украине – он может приехать и "убедиться своими глазами" или спросить главу государства, заявил Зеленский (подробнее).
- Президент Финляндии об "Оленье": Надо привыкнуть к войне, Украина использует все для победы. Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал удар по российскому военному аэродрому "Оленья" рядом с его страной. Финнам нужно привыкнуть, что неподалеку от их границ идет война – и Украина будет использовать все средства для победы (подробнее).
- Россияне за неделю выпустили 700 КАБов и 100 "шахедов". Зеленский показал последствия атак. В течение недели россияне выпустили по Украине около 800 управляемых авиационных бомб и ударных беспилотников типа "шахед", сообщил президент Зеленский и показал последствия российских атак (подробнее).
Читайте также главные тексты дня:
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Революция 5.0. Роботы стали частью нашей жизни – как нам сосуществовать
Украинская музыка недели: ДК Енергетик, vioria, Максим Тощо
Сказочная Каппадокия: гид по инопланетным пейзажам, полетам на воздушных шарах и подземным городам