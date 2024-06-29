Чотири головні новини України та світу на 21:00 29 червня

Росіяни завдали удару по Вільнянську, ДБР перевірить дії генерала Содоля та інші новини

Наслідки російського удару (Фото: Telegram-акаунт Володимира Зеленського)

1. Росіяни вдарили по Вільнянську: загинули семеро людей, є поранені – фото. Ввечері 29 червня росіяни завдали удару по місту Вільнянськ Запорізького району. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров (детальніше).

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2. ДБР перевірить дії генерала Содоля в межах справи про прорив у Харківській області. Державне бюро розслідувань перевірить дії генерал-лейтенанта Юрія Содоля в межах справи щодо прориву російськими військовими кордону в Харківській області після заяви начальника штабу бригади "Азов" Богдана Кротевича, цю інформацію надала LIGA.net пресслужба ДБР (детальніше).

3. П'ятеро зниклих безвісти, один загиблий та 12 постраждалих: які наслідки удару по Дніпру. Внаслідок ракетної атаки по Дніпру 28 червня відомо про п’ятьох людей, яких поліція вважає зниклими безвісти, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак (детальніше).

4. Зеленський: Від початку великої війни Україна звільнила з російського полону 3310 людей. Від початку повномасштабного вторгнення Україна звільнила з російського полону 3310 людей. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський (детальніше).

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