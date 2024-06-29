Четыре главные новости Украины и мира на 21:00 29 июня
1. Россияне ударили по Вольнянску: погибли семь человек, есть раненые – фото. Вечером 29 июня россияне нанесли удар по городу Вольнянск Запорожского района. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров (подробнее).
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
2. ГБР проверит действия генерала Содоля в рамках дела о прорыве в Харьковской области. Государственное бюро расследований проверит действия генерал-лейтенанта Юрия Содоля в рамках дела о прорыве российскими военными границы в Харьковской области после заявления начальника штаба бригады "Азов" Богдана Кротевича, данную информацию предоставила LIGA.net пресс-служба ГБР (подробнее).
3. Пятеро пропавших без вести, один погибший и 12 пострадавших: каковы последствия удара по Днепру. В результате ракетной атаки по Днепру 28 июня известно о пяти людях, которых полиция считает пропавшими без вести, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак (подробнее).
4. Зеленский: С начала большой войны Украина освободила из российского плена 3310 человек. С начала полномасштабного вторжения Украина освободила из российского плена 3310 человек. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский (подробнее).
Читайте также тексты дня:
"Я доверяю случаю". Надежда Матвеева о новой профессии, любимце и украинских женщинах
Бизнес-неделя: Банки кредитуют энергетику, Китай спасает жилье, Carlsberg идет в крафт