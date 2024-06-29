Четыре главные новости Украины и мира на 21:00 29 июня

Россияне нанесли удар по Вольнянску, ГБР проверит действия генерала Содоля и другие новости

Последствия российского удара (Фото: Telegram-аккаунт Владимира Зеленского)

1. Россияне ударили по Вольнянску: погибли семь человек, есть раненые – фото. Вечером 29 июня россияне нанесли удар по городу Вольнянск Запорожского района. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров (подробнее).

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2. ГБР проверит действия генерала Содоля в рамках дела о прорыве в Харьковской области. Государственное бюро расследований проверит действия генерал-лейтенанта Юрия Содоля в рамках дела о прорыве российскими военными границы в Харьковской области после заявления начальника штаба бригады "Азов" Богдана Кротевича, данную информацию предоставила LIGA.net пресс-служба ГБР (подробнее).

3. Пятеро пропавших без вести, один погибший и 12 пострадавших: каковы последствия удара по Днепру. В результате ракетной атаки по Днепру 28 июня известно о пяти людях, которых полиция считает пропавшими без вести, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак (подробнее).

4. Зеленский: С начала большой войны Украина освободила из российского плена 3310 человек. С начала полномасштабного вторжения Украина освободила из российского плена 3310 человек. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский (подробнее).

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