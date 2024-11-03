Чотири головні новини України та світу на 21:00 3 листопада
- "Злодії бояться виборців". У Молдові рекордна явка, повідомлення про "мінування" та майже 200 порушень. Поліція Молдови зареєструвала 191 порушення у день виборів: найбільше – фотографувань бюлетенів. Також були повідомлення про мінування дільниць та мосту з незаконного Придністров'я. У країні та на дільницях за кордоном – рекордна явка.
- ЦПД: Google на мапах "засвітив" розміщення українських військових систем. Google виклав на мапах оновлені знімки, розкривши розміщення військових систем Сил оборони України. Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко. Згодом він написав, що після публічної реакції представники Google зв‘язалися з Україною. У компанії стверджують, що вже працюють над виправленням ситуації.
- США профінансували 800 мобільних вогневих груп Нацгвардії та прикордонників. Державний департамент США профінансував 800 українських мобільних вогневих груп Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Про це повідомила пані посол Штатів в Україні Бріджит Брінк. За даними дипломатки, з 1 січня 2024 року захисники з цих груп збили понад 200 російських дронів.
- Росіяни атакували майже сотнею дронів та ракетою: що вдалося збити. У ніч проти неділі, 3 листопада, окупанти випустили по Україні десятки ударних безпілотників та авіаційну ракету. Більшість цілей збили Сили протиповітряної оборони. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Читайте також головні тексти дня:
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
Що подивитись у кіно. Три новинки тижня
Озеро Гарда: шість найкрасивіших міст на найбільшому озері Італії