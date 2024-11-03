Четыре главные новости Украины и мира на 21:00 3 ноября
- "Воры боятся". В Молдове рекордная явка, сообщения о "минировании" и почти 200 нарушений. Полиция Молдовы зарегистрировала 191 нарушение в день выборов: больше всего – фотографий бюллетеней. Также были сообщения о минировании участков и моста из незаконного Приднестровья. В стране и на участках за границей – рекордная явка.
- ЦПД: Google на картах "засветил" размещение украинских военных систем. Google выложил на картах обновленные снимки, раскрыв размещение военных систем сил обороны Украины. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко. Впоследствии он написал, что после публичной реакции представители Google связались с Украиной. В компании утверждают, что уже работают над исправлением ситуации.
- США профинансировали 800 мобильных огневых групп Нацгвардии и пограничников. Государственный департамент США профинансировал 800 украинских мобильных огневых групп Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Об этом сообщила посол Штатов в Украине Бриджит Бринк. По данным дипломата, с 1 января 2024 года защитники из этих групп сбили более 200 российских дронов.
- Россияне атаковали почти сотней дронов и ракетой: что удалось сбить. В ночь на воскресенье, 3 ноября, оккупанты выпустили по Украине десятки ударных беспилотников и авиационную ракету. Большинство целей сбили Силы противовоздушной обороны. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
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