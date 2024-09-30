Чотири головні новини України та світу на 21:00 30 вересня

На виборах в Австрії лідирують ультраправі, суд зобов’язав порушити провадження проти Содоля та інші новини

Богдан Кротевич (Фото: Telegram-акаунт Кротевича)

1.На виборах в Австрії лідирують ультраправі на чолі з Гербертом Кіклем: що про них відомо. За попередніми результатами виборів до Національної ради Австрії, лідером стала ультраправа Австрійська партія свободи (FPÖ), яка набрала 29,2% голосів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Герхард Карнер.

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2. Кротевич розповів, що суд зобов'язав ДБР відкрити провадження за його заявою щодо Содоля. У понеділок, 30 вересня, Київський апеляційний суд зобов'язав Державне бюро розслідувань порушити кримінальне провадження за заявою начальника штабу бригади "Азов" Національної гвардії України Богдана Кротевича щодо колишнього командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України Юрія Содоля. Про це Кротевич повідомив в соціальних мережах.

3. The Guardian: Ізраїль може готувати наземну операцію проти Лівану. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що на півночі країни буде залучено сухопутні сили. Як пише The Guardian, це може бути натяком на наземну операцію проти Лівану, який саме межує із північною частиною Ізраїлю.

4. Вночі Україну атакували майже 80 дронів та ракет, більшість збили. У ніч проти 30 вересня російські окупаційні війська атакували Україну 76 засобами повітряного нападу, українські військові збили одну ракету та 67 дронів-камікадзе типу Shahed. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.

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