На виборах в Австрії лідирують ультраправі на чолі з Гербертом Кіклем: що про них відомо
За попередніми результатами виборів до Національної ради Австрії, лідером стала ультраправа Австрійська партія свободи (FPÖ), яка набрала 29,2% голосів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Герхард Карнер.
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Загалом участь у виборах взяли 6,3 мільйона виборців, а явка становила 74,9%. Було подано 4 753 340 голосів.
Це перший випадок у повоєнній історії Австрії, коли FPÖ під керівництвом Герберта Кікля отримує перше місце з таким високим результатом.
На другій позиції опинилася Австрійська народна партія (ÖVP) канцлера Карла Негаммера з 26,5%, а Соціал-демократична партія Австрії (SPÖ) отримала 21%. "Зелені" та NEOS набрали 8% і 9% відповідно.
FPÖ може розраховувати на 58 місць у 183-місцевому парламенті, партія чинного канцлера — на 52, а соціал-демократи — на 41 місце.
Остаточні результати виборів будуть оголошені Федеральним виборчим відомством 16 жовтня 2024 року.
Вони виступають проти підтримки України та участі Австрії в санкціях проти Росії, стверджуючи, що це порушує принцип нейтралітету країни. Також Кікль ніколи не приховував, що його натхненником є прем'єр Угорщини Віктор Орбан та його політика.
На фото – Герберт Кікль (ЕРА/Filip Singer).