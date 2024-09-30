Участь у виборах взяли 6,3 мільйона виборців, а явка становила 74,9%. Загалом було подано 4 753 340 голосів

Фото: МВС Австрії

За попередніми результатами виборів до Національної ради Австрії, лідером стала ультраправа Австрійська партія свободи (FPÖ), яка набрала 29,2% голосів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Герхард Карнер.

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Загалом участь у виборах взяли 6,3 мільйона виборців, а явка становила 74,9%. Було подано 4 753 340 голосів.

Це перший випадок у повоєнній історії Австрії, коли FPÖ під керівництвом Герберта Кікля отримує перше місце з таким високим результатом.

На другій позиції опинилася Австрійська народна партія (ÖVP) канцлера Карла Негаммера з 26,5%, а Соціал-демократична партія Австрії (SPÖ) отримала 21%. "Зелені" та NEOS набрали 8% і 9% відповідно.

FPÖ може розраховувати на 58 місць у 183-місцевому парламенті, партія чинного канцлера — на 52, а соціал-демократи — на 41 місце.

Остаточні результати виборів будуть оголошені Федеральним виборчим відомством 16 жовтня 2024 року.

ДОВІДКА Австрійська партія свободи (FPÖ) не єдина в Австрії, яка висловлює симпатії до Росії, але її вважають найвідвертішою прихильницею Кремля. Кікль та його однодумці звинувачують НАТО у розв'язанні війни Росії проти України, вважаючи, що основну вигоду від цього отримують США.



Вони виступають проти підтримки України та участі Австрії в санкціях проти Росії, стверджуючи, що це порушує принцип нейтралітету країни. Також Кікль ніколи не приховував, що його натхненником є прем'єр Угорщини Австрійська партія свободи (FPÖ) не єдина в Австрії, яка висловлює симпатії до Росії, але її вважають найвідвертішою прихильницею Кремля. Кікль та його однодумці звинувачують НАТО у розв'язанні війни Росії проти України, вважаючи, що основну вигоду від цього отримують США.Вони виступають проти підтримки України та участі Австрії в санкціях проти Росії, стверджуючи, що це порушує принцип нейтралітету країни. Також Кікль ніколи не приховував, що його натхненником є прем'єр Угорщини Віктор Орбан та його політика.

На фото – Герберт Кікль (ЕРА/Filip Singer).