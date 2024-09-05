Австрія захотіла переговорів України та Росії після заяви Путіна. Пропонує бути майданчиком
Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що Україна та Росія мають сісти за стіл переговорів "без попередніх домовленостей". Про це він написав на своїй сторінці в X.
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Політик сказав, що Австрія взяла до відома заяву російського диктатора Володимира Путіна нібито про "відкритість до мирних переговорів з Україною".
Негаммер заявив, що Відень готовий виступити місцем проведення переговорів як країна, де розташовується штаб-квартира ОБСЄ.
Австрія, за словами Негаммера, готова підтримати "справедливий і міцний мир, який має бути заснований виключно на міжнародному праві".
"Будь-які переговори мають відбуватися без попередніх умов і на рівних", – заявив політик.
5 вересня Путін, виступаючи на Східному економічному форумі, заявив, що держава-агресор нібито "ніколи не відмовлялася" від того, щоб провести переговори, однак "не на основі якихось ефемерних вимог", а на основі тих документів, які, за словами диктатора РФ, нібито були узгоджені та "фактично парафовані" у Стамбулі.
Однак Стамбульскі переговори з Росією у березні 2022 року були провалені – як заявляв президент Володимир Зеленський, сталося це через те, що Путін вміє розмовляти "лише мовою ультиматумів".
Крім того, 16 червня в The New York Times із посиланням на драфт документа, робота над яким велася з лютого до квітня 2022-го, повідомили, що у проєкті так званого мирного договору від 2022 року був пункт, який дозволяв Росії знову вдертися в Україну та заблокувати допомогу від інших гарантів.
- 15 липня прем'єр-міністр Угорщини Орбан направив лідерам ЄС свій "мирний план" щодо України. Він заявив, що Угорщина є єдиною країною, яка може вести переговори як з РФ, так і з Україною.
- 26 серпня став відомий китайсько-бразильський "мирний план" щодо України. У Китаї розраховують на те, що чим більше країн його підтримають, тим "перспективи світу стануть світлішими".
- Але 30 серпня у США заявили, що не змогли домовитися з Китаєм про завершення війни. В уряді зазначили, що мають принципи щодо України.
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