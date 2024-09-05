Австрія захотіла переговорів України та Росії після заяви Путіна. Пропонує бути майданчиком

Карл Негаммер (Фото: EPA)

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що Україна та Росія мають сісти за стіл переговорів "без попередніх домовленостей". Про це він написав на своїй сторінці в X.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Політик сказав, що Австрія взяла до відома заяву російського диктатора Володимира Путіна нібито про "відкритість до мирних переговорів з Україною".

Негаммер заявив, що Відень готовий виступити місцем проведення переговорів як країна, де розташовується штаб-квартира ОБСЄ.

Австрія, за словами Негаммера, готова підтримати "справедливий і міцний мир, який має бути заснований виключно на міжнародному праві".

"Будь-які переговори мають відбуватися без попередніх умов і на рівних", – заявив політик.

5 вересня Путін, виступаючи на Східному економічному форумі, заявив, що держава-агресор нібито "ніколи не відмовлялася" від того, щоб провести переговори, однак "не на основі якихось ефемерних вимог", а на основі тих документів, які, за словами диктатора РФ, нібито були узгоджені та "фактично парафовані" у Стамбулі.

Однак Стамбульскі переговори з Росією у березні 2022 року були провалені – як заявляв президент Володимир Зеленський, сталося це через те, що Путін вміє розмовляти "лише мовою ультиматумів".

Крім того, 16 червня в The New York Times із посиланням на драфт документа, робота над яким велася з лютого до квітня 2022-го, повідомили, що у проєкті так званого мирного договору від 2022 року був пункт, який дозволяв Росії знову вдертися в Україну та заблокувати допомогу від інших гарантів.

15 липня прем'єр-міністр Угорщини Орбан направив лідерам ЄС свій "мирний план" щодо України. Він заявив, що Угорщина є єдиною країною, яка може вести переговори як з РФ, так і з Україною.

26 серпня став відомий китайсько-бразильський "мирний план" щодо України. У Китаї розраховують на те, що чим більше країн його підтримають, тим "перспективи світу стануть світлішими".

Але 30 серпня у США заявили, що не змогли домовитися з Китаєм про завершення війни. В уряді зазначили, що мають принципи щодо України.

Читайте також: Кулеба назвав КНР принципи перемовин: Жодних розмов без України та повага до суверенітету