Австрия захотела переговоры Украины и РФ после заявления Путина. Предлагает быть площадкой

Карл Нехаммер (Фото: EPA)

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Украина и Россия должны сесть за стол переговоров "без предварительных договоренностей". Об этом он написал на своей странице в X.

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Политик сказал, что Австрия приняла к сведению заявление российского диктатора Владимира Путина якобы об "открытости к мирным переговорам с Украиной".

Нехаммер заявил, что Австрия готова выступить местом проведения переговоров как страна, где находится штаб-квартира ОБСЕ.

Австрия, по словам Нехаммера, готова поддержать "справедливый и крепкий мир, который должен быть основан исключительно на международном праве".

"Любые переговоры должны проходить без предварительных условий и на равных", – заявил политик.

5 сентября российский диктатор Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что государство-агрессор якобы "никогда не отказывалось" от того, чтобы провести переговоры, однако "не на основе каких-либо эфемерных требований", а на основе тех документов, которые, по словам диктатора РФ, якобы были согласованные и "фактически парафированные" в Стамбуле.

Однако Стамбульские переговоры с Россией в марте 2022 года были провалены – как заявлял президент Владимир Зеленский, произошло это из-за того, что Путин умеет говорить "только на языке ультиматумов".

Кроме того, 16 июня в The New York Times со ссылкой на драфт документа, работа над которым велась с февраля до апреля 2022-го, сообщили, что в проекте так называемого мирного договора от 2022 года был пункт, позволявший России снова вторгнуться в Украину и заблокировать помощь от других гарантов.

15 июля премьер-министр Венгрии Орбан направил лидерам ЕС свой "мирный план" по Украине. Он заявил, что Венгрия — единственная страна, которая может вести переговоры как с РФ, так и с Украиной.

26 августа стал известен китайско-бразильский "мирный план" по Украине. В Китае рассчитывают на то, что чем больше стран его поддержат, тем "перспективы мира станут светлее".

Но 30 августа в США заявили, что не смогли договориться с Китаем о завершении войны. В правительстве отметили, что у них есть принципы относительно Украины.

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