В общей сложности участие в выборах приняли 6,3 миллиона избирателей, а явка составила 74,9%. Всего было подано 4 753 340 голосов

Фото: МВД Австрии

По предварительным результатам выборов в Национальный совет Австрии, лидером стала ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ), набравшая 29,2% голосов. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Герхард Карнер.

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В общей сложности участие в выборах приняли 6,3 миллиона избирателей, а явка составила 74,9%. Всего было подано 4753340 голосов.

Это первый случай в послевоенной истории Австрии, когда FPÖ под руководством Герберта Кикля получает первое место с таким высоким результатом.

На второй позиции оказалась Австрийская народная партия (ÖVP) канцлера Карла Негаммера с 26,5%, а Социал-демократическая партия Австрии (SPÖ) получила 21%. "Зеленые" и NEOS набрали 8% и 9% соответственно.

FPÖ может рассчитывать на 58 мест в 183-местном парламенте, партия действующего канцлера – на 52, а социал-демократы – на 41 место.

Окончательные результаты выборов будут объявлены Федеральным избирательным ведомством 16 октября 2024 года.

СПРАВКА Австрийская партия свободы (FPÖ) не единственная в Австрии, выражающая симпатии к России, но ее считают самой откровенной сторонницей Кремля. Кикль и его единомышленники обвиняют НАТО в решении войны России против Украины, считая, что основную выгоду из этого получают США. Они выступают против поддержки Украины и участия Австрии в санкциях против России, утверждая, что это нарушает принцип нейтралитета страны. Также Кикль никогда не скрывал, что его вдохновителем является премьер Венгрии Австрийская партия свободы (FPÖ) не единственная в Австрии, выражающая симпатии к России, но ее считают самой откровенной сторонницей Кремля. Кикль и его единомышленники обвиняют НАТО в решении войны России против Украины, считая, что основную выгоду из этого получают США. Они выступают против поддержки Украины и участия Австрии в санкциях против России, утверждая, что это нарушает принцип нейтралитета страны. Также Кикль никогда не скрывал, что его вдохновителем является премьер Венгрии Виктор Орбан и его политика.

5 сентября канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Украина и Россия должны сесть за стол переговоров "без предварительных договоренностей".

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