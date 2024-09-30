Вночі Україну атакували майже 80 дронів та ракет, більшість збили
Полювання на ''шахеди'' (Фото: Анатолій Штефан)

У ніч проти 30 вересня російські окупаційні війська атакували Україну 76 засобами повітряного нападу, українські військові збили одну ракету та 67 дронів-камікадзе типу Shahed. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.

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За даними військових, цієї ночі ворог атакував:

однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму;

однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з території тимчасово окупованої Запорізької області;

однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря;

73 "шахедами" із районів Курська, Єйська, Орла – РФ.

Сили оборони збили 67 ворожих безпілотників та одну ракету Х-59/69, протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. 

Відомо, що один російський дрон полетів у напрямку Білорусі, ще три – придушено РЕБ у північних регіонах України. Один БпЛА залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота.

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