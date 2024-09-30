Вночі Україну атакували майже 80 дронів та ракет, більшість збили

Протиповітряна оборона цієї ночі працювала в 11 областях України

Полювання на ''шахеди'' (Фото: Анатолій Штефан)

У ніч проти 30 вересня російські окупаційні війська атакували Україну 76 засобами повітряного нападу, українські військові збили одну ракету та 67 дронів-камікадзе типу Shahed. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.

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За даними військових, цієї ночі ворог атакував:

→ однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму;

→ однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з території тимчасово окупованої Запорізької області;

→ однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря;

→ 73 "шахедами" із районів Курська, Єйська, Орла – РФ.

Сили оборони збили 67 ворожих безпілотників та одну ракету Х-59/69, протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Відомо, що один російський дрон полетів у напрямку Білорусі, ще три – придушено РЕБ у північних регіонах України. Один БпЛА залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота.

У ніч проти 28 вересня російські війська намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками типу Shahed, близько півтора десятка було збито на підступах до міста.

Вранці того самого дня росіяни вдарили двома "шахедами" по шпиталю в Сумах, загинули дев'ятеро людей.

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