Ночью Украину атаковали почти 80 дронов и ракет, большинство сбили

Противовоздушная оборона этой ночью работала в 11 областях Украины

Охота на ''шахеды'' (Фото: Анатолий Штефан)

В ночь на 30 сентября российские оккупационные войска атаковали Украину 76 средствами воздушного нападения, украинские военные сбили одну ракету и 67 дронов-камикадзе типа Shahed. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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По данным военных, этой ночью враг атаковал:

→ одной баллистической ракетой "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма;

→ одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 с территории временно оккупированной Запорожской области;

→ одной противорадиолокационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря;

→ 73 "шахедами" из районов Курска, Ейска, Орла – РФ.

Силы обороны сбили 67 вражеских беспилотников и одну ракету Х-59/69, противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Известно, что один российский дрон полетел в направлении Беларуси, еще три – подавлено РЭБ в северных регионах Украины. Один БПЛА остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа.

В ночь на 28 сентября российские войска пытались атаковать Киев ударными беспилотниками типа Shahed, около полутора десятков были сбиты на подступах к городу.

Утром того же дня россияне ударили двумя "шахедами" по госпиталю в Сумах, погибли девять человек.

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