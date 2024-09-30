Четыре главных новости Украины и мира на 21:00 30 сентября

На выборах в Австрии лидируют ультраправые, суд обязал открыть производство против Содоля и другие новости

Богдан Кротевич (Фото: Telegram-аккаунт Кротевича)

1. На выборах в Австрии лидируют ультраправые во главе с Гербертом Киклем: что о них известно. По предварительным результатам выборов в Национальный совет Австрии, лидером стала ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ), набравшая 29,2% голосов. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Герхард Карнер.

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2. Кротевич рассказал, что суд обязал ГБР открыть производство по его заявлению в отношении Содоля. В понедельник, 30 сентября, Киевский апелляционный суд обязал Государственное бюро расследований возбудить уголовное производство по заявлению начальника штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Украины Богдана Кротевича в отношении бывшего командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Юрия Содоля. Об этом Кротевич сообщил в соцсетях.

3. The Guardian: Израиль может готовить наземную операцию против Ливана. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что на севере страны будут привлечены сухопутные силы. Как пишет The Guardian, это может быть намеком на наземную операцию против Ливана, граничащего с северной частью Израиля.

4. Ночью Украину атаковали почти 80 дронов и ракет, большинство сбили. В ночь на 30 сентября российские оккупационные войска атаковали Украину 76 средствами воздушного нападения, украинские военные сбили одну ракету и 67 дронов-камикадзе типа Shahed. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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