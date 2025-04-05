Чотири головні новини України та світу на 21:00 5 квітня
- Ракетний удар РФ по Кривому Рогу 4 квітня: кількість загиблих зросла до 18 людей. Кількість жертв російської ракетної атаки на Кривий Ріг увечері 4 квітня зросла до 18 людей. Дев'ять з них – діти. Постраждали 74 особи.
- Зеленський назвав "слабкою" реакцію пані посла США на ракетний удар по Кривому Рогу. Президент Володимир Зеленський вважає "слабкою" реакцію пані посла Сполучених Штатів у Києві Бріджит Брінк на ракетний удар по Кривому Рогу. У своїй заяві представниця США не згадала про провину Росії в смертях людей.
- Дрони СБУ уразили в Росії завод "Промсинтез", який виробляє вибухівку – джерело. У ніч проти 5 квітня дрони Служби безпеки України уразили в Самарській області Росії завод "Промсинтез", який виробляє вибухівку. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у спецслужбі.
- Західні контингенти в Україні: партнери обговорили, як швидко втілити після припинення бойових дій. Україна, Франція та Велика Британія обговорили підготовку та стан оперативного планування, щоб у разі припинення бойових дій швидко реалізувати наміри "коаліції охочих", яка хоче розмістити військові контингенти в Україні.
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