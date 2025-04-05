Четыре главных новости Украины и мира на 21:00 5 апреля
- Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля: число погибших возросло до 18 человек. Число жертв российской ракетной атаки на Кривой Рог вечером 4 апреля возросло до 18 человек. Девять из них – дети. Пострадали 74 человека.
- Зеленский назвал "слабой" реакцию посла США на ракетный удар по Кривому Рогу. Президент Владимир Зеленский считает "слабой" реакцию посла Соединенных Штатов в Киеве Бриджит Бринк на ракетный удар по Кривому Рогу. В своем заявлении представительница США не упомянула о вине России в смертях людей.
- Дроны СБУ поразили в России завод "Промсинтез", производящий взрывчатку – источник. В ночь на 5 апреля дроны Службы безопасности Украины поразили в Самарской области России завод "Промсинтез", производящий взрывчатку. Об этом LIGA.net сообщил источник в спецслужбе.
- Западные контингенты в Украине: партнеры обсудили, как быстро реализовать после прекращения боевых действий. Украина, Франция и Великобритания обсудили подготовку и состояние оперативного планирования, чтобы при прекращении боевых действий быстро реализовать намерения "коалиции желающих", которая хочет разместить военные контингенты в Украине.
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