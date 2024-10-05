Чотири головні новини України та світу на 21:00 5 жовтня

Прикордонники відбили в окупантів газові вежі біля Зміїного, росіяни стратили чотирьох полонених на Агрегатному заводі у Вовчанську влітку та інші новини

Прикордонники (Фото: ДПСУ)

Українські прикордонники відбили в окупантів газові вежі біля Зміїного – відео. Українські прикордонники показали ексклюзивні кадри боїв за газовидобувні вежі поблизу острова Зміїний у Чорному морі. Як зазначають у пресслужбі відомства, "титанічними зусиллями" українським воїнам вдалося повернути під контроль частину цих обʼєктів, які для України виконують роль "морських фортець". Це дасть змогу контролювати значну частину акваторії та посилювати оборону, зауважують у прикордонній службі.

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Росіяни стратили чотирьох бійців ЗСУ на Агрегатному заводі у Вовчанську – прокуратура. Російські окупанти за наказом командування стратили чотирьох військовополонених бійців ЗСУ на території Агрегатного заводу у Вовчанську влітку 2024 року. Можливий підозрюваний зараз перебуває в українському полоні, повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Сили оборони зі Storm Shadow і GMLRS уразили три командні пункти росіян – Генштаб. Днями Сили оборони уразили три командні пункти російських окупантів – результати ударів уточнюються, написав Генеральний штаб ЗСУ. Захисники били ракетами Storm Shadow і реактивними снарядами GMLRS, які застосовуються у системах HIMARS та M270 MLRS.

ДБР: Керівниця хмельницької МСЕК, в якої знайшли мільйони, отримала підозру. Керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та місцева депутатка від Слуги народу Тетяна Крупа затримана й отримала підозру в незаконному збагачені, повідомили у Держбюро розслідувань. У разі доведення провини голова МСЕК може опинитися за ґратами до 10 років з конфіскацією усього майна.

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