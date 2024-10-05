Четыре главных новости Украины и мира на 21:00 5 октября

Пограничники отбили у оккупантов газовые башни возле Змеиного, россияне казнили четырех пленных на Агрегатном заводе Волчанска летом и другие новости

Пограничники (Фото: ГНСУ)

Украинские пограничники отбили у оккупантов газовые башни возле Змеиного – видео. Украинские пограничники показали эксклюзивные кадры боев за газодобывающие башни вблизи острова Змеиный в Черном море. Как отмечают в пресс-службе ведомства, "титаническими усилиями" украинским воинам удалось вернуть под контроль часть этих объектов, которые для Украины выполняют роль "морских крепостей". Это позволит контролировать значительную часть акватории и усиливать оборону, отмечают в пограничной службе.

Россияне казнили четырех бойцов ВСУ на Агрегатном заводе в Волчанске – прокуратура. Российские оккупанты по приказу командования казнили четырех военнопленных бойцов ВСУ на территории Агрегатного завода в Волчанске летом 2024 года. Возможный подозреваемый сейчас находится в украинском плену, сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Силы обороны со Storm Shadow и GMLRS поразили три командных пункта россиян – Генштаб. На днях Силы обороны поразили три командных пункта российских оккупантов – результаты ударов уточняются, написал Генеральный штаб ВСУ. Защитники били ракетами Storm Shadow и реактивными снарядами GMLRS, применяемыми в системах HIMARS и M270 MLRS.

ГБР: Руководитель хмельницкой МСЭК, у которой нашли миллионы, получила подозрение. Руководитель Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и местный депутат от Слуги народа Татьяна Крупа задержана и получила подозрение в незаконном обогащении, сообщили в Госбюро расследований. В случае доказательства вины глава МСЭК может оказаться за решеткой до 10 лет с конфискацией всего имущества.

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