Чотири головні новини України та світу на 21:00 6 липня
- Росіяни знищили макети літака та Patriot на двох українських аеродромах – Повітряні сили. Російські загарбники знищили макети українських систем протиповітряної оборони та літака на двох аеродромах та, зокрема, видали це за реальне знищення Patriot. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук (детальніше).
- В аварії на Рівненщині загинули 14 людей, серед жертв — дитина. Чотирнадцять людей загинуло в аварії у Рівненській області. Серед жертв – шестирічна дитина, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. У ДТП вижила одна жінка — лікарі борються за її життя. ДТП сталося за участю вантажного автомобіля та маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter (детальніше).
- Розшукуваний експрокурор ховався у тещі на горищі, а та зробила схему для ухилянтів – джерело. Служба безпеки України повідомила про затримання колишнього прокурора, оголошеного у розшук, а також його тещі-адвокатки. За даними слідства, жінка займалася схемами для ухилянтів. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах підтвердив, що колишній прокурор – це Ростислав Ільницький, який минулого року "прославився" розкішним весіллям з ексспівробітницею Державного бюро розслідувань (детальніше).
- Сили ППО знищили вночі 24 з 27 "шахедів". У ніч проти 6 липня російська окупаційна армія атакувала Україну 27 дронами-камікадзе типу Shahed, Силам оборони вдалося збити більшу частину ворожих безпілотників, повідомив командувач Повітряних сил (детальніше).
Читайте також головні тексти дня:
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
На мільярд людей – 430 млн робочих місць. Як застрягнути у бідності: досвід Індії
(Не) залити бетоном. Чому річку Либідь треба повернути містянам
Найяскравіша реклама авто всіх часів: зниклий діамант, "український" Citroën і Volkswagen Гітлера
"В Україні немає культури кенселінгу". Аліна Доротюк про сімʼю, заробіток на YouTube, хейт