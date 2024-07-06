Четыре главных новости Украины и мира на 21:00 6 июля
- Россияне уничтожили макеты самолета и Patriot на двух украинских аэродромах – Воздушные силы. Российские захватчики уничтожили макеты украинских систем противовоздушной обороны и самолета на двух аэродромах и, в частности, выдали это за реальное уничтожение Patriot. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук (подробнее).
- В аварии в Ровенской области погибли 14 человек, среди жертв — ребенок. Четырнадцать человек погибли в аварии в Ровенской области. Среди жертв – шестилетний ребенок, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. В ДТП выжила одна женщина – врачи борются за ее жизнь. ДТП произошло с участием грузового автомобиля и маршрутного микроавтобуса Mercedes Sprinter (подробнее).
- Разыскиваемый экс-прокурор прятался у тещи на чердаке, а та сделала схему для уклонистов – источник. Служба безопасности Украины сообщила о задержании бывшего прокурора, объявленного в розыск, а также его тещи-адвоката. По данным следствия, женщина занималась схемами для уклонистов. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что бывший прокурор – это Ростислав Ильницкий, который в прошлом году "прославился" роскошной свадьбой с экс-сотрудницей Государственного бюро расследований (подробнее).
- Силы ПВО уничтожили ночью 24 из 27 "шахедов". В ночь на 6 июля российская оккупационная армия атаковала Украину 27 дронами-камикадзе типа Shahed, Силам обороны удалось сбить большую часть вражеских беспилотников, сообщил командующий Воздушными силами (подробнее).
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