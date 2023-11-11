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Чотири головних новини України та світу на 19:00 11 листопада

Этот материал также доступен на русском
11.11.2023, 19:00
Чотири головних новини України та світу на 19:00 11 листопада - Фото
Мисливці за "шахедами" (Фото - Нацгвардія)

1. ППО знищила 19 з 31 "шахеда", РФ атакувала "Оніксом", С-300 та Х-31 – Повітряні сили. З вечора 10 листопада і до 03:00 11 листопада Сили оборони знищили 19 з 31 дрона-камікадзе типу Shahed російських окупантів. Загарбники атакували БпЛА та ракетами (детальніше).

2. Київ. Миттєва реакція розрахунків Patriot – збито "Іскандер-М" або С-400 – Повітряні сили. Сили оборони знищили ракету, котрою окупанти намагалися атакувати Київ зранку 11 листопада. З'ясовується, якого типу була ракета: "Іскандер-М" або С-400 (детальніше).

3. Щоб не продавали і не розбавляли. Пальне для ЗСУ тепер фарбуватимуть у червоний та зелений. Міністерство оборони зобов’яже постачальників маркувати пальне для ЗСУ червоним (дизель) та зеленим (бензин) кольорами, щоб уникнути незаконного продажу і розбавлення (детальніше).

4. "Пісторіус забив на сполох". Німеччина подвоїть військову допомогу ЗСУ, буде 8 млрд євро – Bild. Наступного року Німеччина подвоїть військову допомогу Україні, і замість 4 млрд євро буде виділено 8 млрд. Про це повідомив німецький таблоїд Bild, посилаючись на джерела в Міноборони Німеччини (детальніше).

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