Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 11 ноября

1. ПВО уничтожила 19 из 31 "шахеда", РФ атаковала "Ониксом", С-300 и Х-31 – Воздушные силы. С вечера 10 ноября и до 03:00 11 ноября Силы обороны уничтожили 19 из 31 дрона-камикадзе типа Shahed российских оккупантов. Захватчики атаковали БпЛА и ракетами (подробнее).

2. Киев. Мгновенная реакция расчетов Patriot – сбит "Искандер-М" или С-400 – Воздушные силы. Силы обороны уничтожили ракету, которой оккупанты пытались атаковать Киев утром 11 ноября. Выясняется, какого типа была ракета: "Искандер-М" или С-400 (подробнее).



3. Чтобы не продавали и не разбавляли. Горючее для ВСУ будут теперь красить в красный и зеленый. Министерство обороны обяжет поставщиков маркировать горючее для ВСУ красным (дизель) и зеленым (бензин) цветами, чтобы избежать незаконной продажи и разбавления (подробнее).



4. "Писториус забил тревогу". Германия удвоит военную помощь ВСУ, будет 8 млрд евро – Bild. В следующем году Германия удвоит военную помощь Украине, и вместо 4 млрд евро будет выделено 8 млрд. Об этом сообщил немецкий таблоид Bild, ссылаясь на источники в Минобороны Германии (подробнее).



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