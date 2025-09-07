CNN: Трамп готується до поїздки у Південну Корею, там може зустрітися з Сі Цзіньпіном

У Південній Кореї відбудеться саміт АТЕС, який може стати ключовою можливістю для зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп і його головні радники таємно готуються до поїздки до Південної Кореї в жовтні на зустріч міністрів торгівлі Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Там він може зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, повідомили CNN троє чиновників адміністрації Трампа.

Саміт, що має відбутися в місті Кьонджу з кінця жовтня до початку листопада, розглядається як ключова можливість для Трампа зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

За словами офіційних осіб, велися серйозні обговорення двосторонньої зустрічі на полях АТЕС, але чітких планів поки що немає.

Чиновники заявили, що адміністрація також розглядає це як можливість для президента отримати більше економічних інвестицій у США – те, що було ключовим напрямком його нещодавніх поїздок за кордон, зокрема під час поїздки до Саудівської Аравії, Катару й Об'єднаних Арабських Еміратів.

"Обговорюється візит до Південної Кореї, що буде зосереджений на економічній співпраці. Серед інших цілей – зосередження уваги на обговоренні питань торгівлі, оборони та співпраці в цивільній ядерній галузі", – сказав CNN чиновник Білого дому.

Чиновники Білого дому також не заперечили, що в межах саміту АТЕС, Трамп може зустрітися і з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Однак наразі невідомо, чи відвідає Кім цю зустріч. За словами офіційних осіб, більше уваги приділяється організації можливої зустрічі з Сі.