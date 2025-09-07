CNN: Трамп готовится к поездке в Южную Корею, там может встретиться с Си Цзиньпином

В Южной Корее состоится саммит АТЭС, который может стать ключевой возможностью для встречи Трампа с Си Цзиньпином

Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп и его главные советники тайно готовятся к поездке в Южную Корею в октябре на встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Там он может встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином, сообщили CNN трое чиновников администрации Трампа.

Саммит, что должен состояться в городе Кёнджу с конца октября до начала ноября, рассматривается как ключевая возможность для Трампа встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином.

По словам официальных лиц, велись серьезные обсуждения двусторонней встречи на полях АТЭС, но четких планов пока нет.

Чиновники заявили, что администрация также рассматривает это как возможность для президента получить больше экономических инвестиций в США – то, что было ключевым направлением его недавних поездок за границу, в частности во время поездки в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

"Обсуждается визит в Южную Корею, что будет сосредоточен на экономическом сотрудничестве. Среди других целей – сосредоточение внимания на обсуждении вопросов торговли, обороны и сотрудничества в гражданской ядерной отрасли", – сказал CNN чиновник Белого дома.

Чиновники Белого дома также не исключили, что в рамках саммита АТЭС, Трамп может встретиться и с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Однако пока неизвестно, посетит ли Ким эту встречу. По словам официальных лиц, больше внимания уделяется организации возможной встречи с Си.