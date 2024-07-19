CNN: Трамп та Зеленський 19 липня проведуть телефонну розмову

Цей дзвінок стане першою розмовою між ними з того часу, як Трамп залишив Білий дім, пише CNN

Дональд Трамп (Фото: Allison Dinner/EPA)

У п’ятницю, 19 липня, кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп та президент Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову. Про це повідомило агентство CNN з посиланням на двох неназваних співрозмовників, ознайомлених з цим питанням.

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У матеріалі йдеться, що цей дзвінок стане першою розмовою між ними з того часу, як Трамп залишив Білий дім. Він відбудеться на тлі стурбованості в Європі щодо того, якою буде його політика щодо війни в Україні у разі переобрання президента США.

Один зі співрозмовників зазначив, що графіки часто зміщуються. Деякий час точаться дискусії щодо відповідного часу для телефонної розмови між кандидатом від республіканців та президентом України, додав він.

15 липня Зеленський заявив, що готовий співпрацювати з будь-якою політичною силою у США, зокрема й з Трампом та Республіканською партією у разі її приходу до влади.

17 липня Трамп сказав, що "дуже добре" порозумівся з Путіним. Він зазначив, що російський диктатор ніколи б не вдерся до України за його правління.

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