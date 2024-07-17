Держдеп США прокоментував позицію кандидата Трампа у віцепрезиденти щодо допомоги Україні

Джей Ді Венс (Фото: Sarah Yenesel/EPA)

Україні не слід хвилюватися через можливе призначення критика надання допомоги Києву Джей Ді Венса віцепрезидентом США, оскільки її підтримує американський народ та Конгрес. Про це на брифінгу повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

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На запитання, чи є загроза для відносин між Вашингтоном та Києвом у разі призначення Венса віцепрезидентом, він відповів, що Україну підтримує не лише адміністрація США, а й американський народ.

"Коли справа стосується України, американський народ рішуче підтримує продовження допомоги. Вони рішуче підтримують допомогу Україні в захисті від агресії Росії", – сказав Міллер.

Він також зазначив, що це стосується не лише американської громадськості, а й двопартійної більшості в обох палатах Конгресу.

За словами речника Держдепу, під час голосування за законопроєкт про додаткове фінансування для України у Конгресі "ми побачили переважну більшість голосів на підтримку військової допомоги".

15 липня Трамп повідомив, що обрав сенатора від Огайо Венса кандидатом у віцепрезиденти. Він зазначив, що той служив у Корпусі морської піхоти, закінчив Університет штату Огайо за два роки з відзнакою та є випускником Єльської юридичної школи.

У квітні 2024-го в The New York Times з’явилась стаття Венса під заголовком "Математика щодо України не дає результатів". У публікації він заявив, що потреби України в солдатах та боєприпасах "настільки великі, що ані Україна, ані союзники не здатні це забезпечити".

У цій самій статті він наголосив, що голосував проти пакета допомоги Україні на понад $60 млрд у Сенаті й залишається "противником практично будь-якої пропозиції, щоб Сполучені Штати продовжували фінансувати цю війну".

13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс.

14 липня Байден повідомив, що дав розпорядження Секретній службі США вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки Трампа. Директору Секретної служби також доручено перевірити заходи безпеки на з'їзді республіканців.

Трамп після замаху вирішив не змінювати графік і вирушив у штат Вісконсин на з'їзд республіканців, як і було заплановано.

15 липня Трамп офіційно став кандидатом у президенти США від Республіканської партії.

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